قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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القسام: مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية مع الاحتلال في طوباس بالضفة
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قائد الجيش الايراني: القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لمواجهة أية تهديدات
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الامارات تدعو كافة الاطراف السورية الى تغليب الحكمة في هذه المرحلة
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الخارجية المصرية: القاهرة تدين احتلال اسرائيل لمزيد من الأراضي السورية
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الاعلام العبري: ارتفاع عدد القتلى بصفوف الجيش الى 4 بجباليا شمالي القطاع
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المفوضية الاوروبية: الظروف غير مواتية حاليا لعودة آمنة للاجئين السوريين
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جيش الاحتلال: الجنود الـ4 الذين سقطوا جنوب لبنان قتلوا بانهيار نفق اثر تفجيره
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سرايا القدس تعلن التصدي لقوات الاحتلال بطوباس وتحقيق اصابات مباشرة
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مقتل 3 جنود اسرائيليين واصابة 18 باستهداف شاحنة متفجرات شمال القطاع
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مصادر لبنانية: غارة على منطقة في بنت جبيل وقصف لبلدة مجدول زون