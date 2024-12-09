أزمة كوريا الجنوبية تتصاعد.. والسلطات تتخذ قرارا صارما بحق الرئيس!!

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بالانقلاب الثاني وصفت المعارضة الكورية الجنوبية محاولات الحزب الحاكم التشبث بالسلطة ورفضها عزل الرئيس يون سوك يول على خلفية محاولته فرضة الاحكام العرفية.

في غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية بأن الشرطة الكورية الجنوبية تدرس فرض حظر سفر إلى الخارج على يون سوك بشأن فرضه الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.

وكان حزب سلطة الشعب الحاكم قد عطّل مساء السبت مذكرة لعزل الرئيس عبر مقاطعة التصويت عليها في البرلمان. فيما كان يون مُستهدَفا بهذه المذكرة بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية ليل الثلاثاء، وهو إجراء اضطر إلى إلغائه بعد ست ساعات تحت ضغط البرلمان والشارع. وندد الحزب الديمقراطي، قوة المعارضة الرئيسية، 'بانتهاك واضح' للدستور.

وأدى إعلان يون الأحكام العرفية يوم الثلاثاء الماضي، والذي تسبب في الدفع بقوات خاصة مسلحة إلى شوارع العاصمة سئول، إلى إحداث اضطراب سياسي كبير في كوريا الجنوبية.

واعتقلت النيابة العامة في كوريا الجنوبية يوم أمس وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون بزعم انه أوصى الرئيس بفرض الأحكام العرفية المؤقتة والمفاجئة الأسبوع الماضي، ليكون أول شخصية تعتقل في القضية.

وقالت وزارة الدفاع إنها أوقفت بشكل منفصل 3 من كبار القادة العسكريين بسبب تورطهم المزعوم في فرض الأحكام العرفية. وكان هؤلاء من بين الأشخاص الذين يواجهون اتهامات بالتمرد أثارتها المعارضة.

وقدم الحزب الديمقراطي شكاوى إلى الشرطة ضد ما لا يقل عن تسعة أشخاص، منهم يون ووزير الدفاع السابق، بشأن هذه الاتهامات المتعلقة بالتمرد.

وكان يون قد نجح في تجنب محاولة في البرلمان بقيادة المعارضة لإقالته، إذ قاطع معظم نواب الحزب الحاكم التصويت في المجلس لمنع الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لتعليق صلاحياته الرئاسية. لكن أحزاب المعارضة تعهدت بتقديم اقتراح جديد لعزله هذا الأسبوع.