سوريا.. اعتداءات إسرائيلية

العالم _ باختصار

وقعت إتفاقية فك الإشتباك بين الكيان الإسرائيلي وسوريا عام 1974، بعد حرب أكتوبر.

نصت الصفقة على إنسحاب "إسرائيل" من أجزاء من الجولان، مع إنشاء منطقة عازلة خاضعة لإدارة الأمم المتحدة.

إلغاء الإتفاقية معناه احتلال القوات الإسرائيلية للمنطقة العازلة.

دبابات الاحتلال تدخل بلدة خان أرنبة ومناطق أخرى في القنيطرة السورية.

مجلس وزراء الكيان يوافق على احتلال منطقة جبل الشيخ السورية وإقامة منطقة عازلة في هذه المنطقة.

مصادر سورية: طائرات يعتقد أنها إسرائيلية استهدفت قاعدة خلخلة الجوية في جنوب سوريا.

كما تعرضت مواقع عسكرية وحيوية في دمشق يوم الأحد لقصف جوي إسرائيلي.

حركة الجهاد: هذا العدوان هو اعتداء صريح على الشعب السوري.

محللون: "إسرائيل" تخشى وحدة سوريا وتراهن على تقسيمها

رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي: نحن نقاتل الآن داخل سوريا.

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