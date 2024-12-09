استراتيجية ايران تستند على العمل مقابل العمل ولا تخضع للابتزاز

العالم - ايران

وقام النائب الأول للرئيس الإيراني "محمد عارف" صباح اليوم الاثنين بجولة على منظمة الطاقة الذرية الايرانية و التقى رئيس المنظمة "محمد اسلامي" وكبار مديري الصناعة النووية في ايران، حيث تم إطلاعه على آخر الإنجازات النووية الايرانية في مختلف المجالات.

وضمن هذا اللقاء، صرح النائب الأول للرئيس الإيراني بان إيران تجيد التفاوض والتفاعل ولا تتعامل بالابتزاز، محذرا الدول الغربية من أن استراتيجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي العمل مقابل العمل.

و استذكر النائب الأول للرئيس الايراني الشهداء النووين، شاكرا العلماء والخبراء والكوادر العاملة في هذه المنظمة على جهودهم المستمرة، لافتا الى ان "حكومة الوفاق الوطني" تنتهج التفاعل والتفاوض البناء للوصول إلى حلول عادلة والتفاعل مع العالم، وفي الوقت نفسه تسعى لتحقيق هدفها الأساسي وهو رفع العقوبات القمعية التي يفرضها الغرب.

واضاف عارف انه وفي الوقت الذي نصح فيه الغرب البلدان الراضخة له بتطوير التكنولوجيا النووية، فقد فرض عقوبات على ايران لمنعها من تطوير هذه التكنولوجيا، لافتا الى ان الاستعمار اظهر مزاجه الاستعماري بحيث نشهد حاليا ازدواجية المعايير الغربية بشكل أكثر وضوحا، مؤكدا ان مع كل هذه العقوبات واللجوء إلى ازدواجية المعايير، ورغم خلق المشاكل والضغوط المختلفة منذ بداية الثورة الاسلامية الى ان الغرب لم يستطع تحقيق اهدافه ضد ايران.

وتابع انه وعلى الرغم من كل الضغوط، فقد شهدت ايران تقدما في مختلف الصناعات، وأحد العوامل هو جهود علماء وخبراء منظمة الطاقة الذرية، الذين يتفوقون في التكنولوجيا الفائقة والتكنولوجيا المتقدمة للغاية، ومن وجهة نظرنا، فإن الطاقة النووية هي "والد التكنولوجيا المتقدمة في إيران".

مهتمون بالمفاوضات من اجل رفع العقوبات الظالمة

وذكر عارف بأن حكومته مهتمة بحل مشاكل ايران مع الغرب مع مراعاة مصالح الجانبين، والمفاوضات مع الغرب تُجرى بهدف رفع العقوبات الظالمة، بالمقابل يجب مواصلة النشاط النووي السلمي، مؤكدا على انه لن يتم السماح لأحد بالتدخل في القضايا النووية وغير النووية لايران، فايران مستقلة في اتخاذ القرارات، والأهم من ذلك كله أن "الإنسان" له قيمة بالنسبة لها وان ايران ملتزمة بتعاليم القرآن المجيد القائل :" من قتل نفسًا بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ".

ورأى عارف انه من الافضل ان تعود الأطراف المتفاوضة الى خطة العمل المشترك الشاملةـ مذكرا بأن ايران لم تنسحب من هذه الخطة ومستعدة للتفاوض إذا عادت الأطراف الأخرى إلى خطة العمل المشترك الشاملة، مؤكدا على ان ايران قد أوفت بالتزاماتها الأمنية بشكل كامل وفي كل الأوقات، وانها اتبعت الشفافية في جميع الحالات وما زالت، لكن إذا توقعوا أن يتم تزويدهم بكافة المعلومات لاشخاص المشبوهين الذين غير معروفين بأنهم خبراء أو جواسيس فلن يتم ذلك. متسائلا ما اذا كانت الدول الغربية تسمح لبعضها البعض بزيارة اي مكان على اراضيها، مضيفا بان هذا التوقع غير معقول.

وانتقد عارف إساءة استخدام الوكالة الذرية الدولية من أجل تحقيق أهداف سياسية للغرب، مشيرا الى انه ينبغي للوكالة الذرية الدولية أن تستمر في مراقبة البرنامج النووي استنادا إلى مبادئها والاتفاق الذي أبرمته مع إيران، وفي هذه الحالة فان ايران دائما على استعداد للتعاون في هذا العمل.

استراتيجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي العمل مقابل العمل

واوضح النائب الأول للرئيس الإيراني بان إيران تجيد التفاوض والتفاعل ولا تتعامل بالابتزاز، محذرا الدول الغربية التي عايشت هذه المسألة خاصة في عهد ترامب، من أن استراتيجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي العمل مقابل العمل.

ولفت عارف الى ان ايران الآن القوة المتفوقة في المنطقة، مذكرا انه و حتى في بداية الثورة الايرانية عندما خاضت ايران الحرب بأقل المعدات، لم تقصر رغم أن العالم كله كان يقف أمامها.

واعتبر عارف انه ينبغي اقناع الناس بأن الطاقة النووية هي طاقة آمنة للغاية وأن يتم خلق ثقافة حولها، خاصة في القطاع الطبي، موضحا ان لمنظمة الطاقة الذرية الايرانية دور بارز جدا في مجال التطبيقات الصحية، وخاصة في علاج الأمراض المستعصية والمزمنة، في مجال الزراعة، في مجال إنتاج الكهرباء وحل الاختلالات الكهربائية، في مجال تحلية المياه وغيرها من التطبيقات الاخرى.