ما هو موقف حركتي الجهاد الاسلامي وحماس من تطورات سوريا؟

العالم - فلسطين

واصدر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة* إن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ترى أن ما حدث من تغييرات في سورية هو شأن سوري، ويتعلق بخيارت الشعب السوري الشقيق.

واضاف النخالة ان حركة الجهاد الاسلامي تأمل بأن تبقى سورية نصيرا وسندا حقيقيا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة كما كانت دوما.

بدورها قالت حماس في بيان صحفي، "إنَّنا في الحركة وشعبنا الفلسطيني نقف بقوة مع الشعب السوري العظيم، ونؤكّد على وحدة سوريا وسلامة أراضيها".

وأكدت، أن الشعب السوري الشقيق بكلّ أطيافه وبوحدته الوطنية وبروح الأخوّة والتسامح قادر، بإذن الله، على تجاوز كلّ التحديات، وعبور هذه المرحلة الدقيقة لتواصل سوريا دورَها التاريخي والمحوري في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته لتحقيق أهداف قضيته العادلة، وترسيخ دور سوريا القيادي على مستوى الأمَّة العربية والإسلامية، وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما أدانت حماس بأشدّ العبارات العدوان الغاشم المتكرّر للاحتلال الصهيوني ضدّ الأراضي السورية، مؤكدةً رفضها بشكل قاطع أيّ أطماع أو مخططات صهيونية تستهدف سوريا الشقيقة، أرضاً وشعباً.