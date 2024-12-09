المصالح الإسرائيلية في سوريا: تحليل لتطورات الأحداث وتأثيراتها

العالم _ العين الإسرائيلية

وقال الباحث السياسي، حسان عليان، في حوار عبر شاشة قناة العالم الإخبارية، متحدثًا عن المصالح الإسرائيلية في سياق الأحداث الجارية في سوريا، إن "التحذير الذي وجهه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس السوري بشار الأسد، ليلة وقف إطلاق النار في لبنان، بشأن عدم اللعب بالنار، تلاه تحرك سريع للمجموعات المسلحة في حلب صباح اليوم التالي، حيث أدى ذلك إلى انهيارات متتالية وسريعة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "له علاقة في تسوية سياسية حصلت في المنطقة."

وتابع عليان: "ولكن الهدف الأساسي هو أن هذه المجموعات، تبين أن لها ارتباط مباشر بالمشروع الصهيوني الأمريكي، وتحركت بإشارة إسرائيلية لخدمة هذا المشروع"، ولفت إلى أن "عملية إسقاط سوريا الجيوسياسية له دور وارتباط فيما يحلم به نتنياهو بعد إخفاقة في غزة ولبنان."

وأضاف: "بعد فشل كيان الاحتلال في مواجهة حزب الله، انتقل إلى سوريا باعتبارها الحلقة الأقوى في محور المقاومة، واستطاع بشكل أو بآخر مع هذه المجموعات أن يصل إلى هذا الهدف."

وأشار عليان إلى أن "إسرائيل"، وبحسب تصريحات مسؤوليها، "تسعى لإشغال الدول المجاورة في فتن وصراعات داخلية حتى تبقى قوة في المنطقة".

كما سلط البرنامج الضوء على ما تناولته وسائل الإعلام العبرية بشأن الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى مواضيع مرتبطة بالأحداث في غزة ولبنان.

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