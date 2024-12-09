جيش الاحتلال يعترف بمقتل 4 من جنوده جنوب لبنان

العالم-فلسطين المحتلة

وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال صباح اليوم (الاثنين) سمح للنشر بأن أربعة جنود احتياط قتلوا أمس في انهيار مبنى في جنوب لبنان.

وأسماء القتلى: الرائد (احتياط) يفغيني زينرشين، 43 عاماً، من زخرون يعقوب، قائد سرية في فوج حيرام 9263، اللواء 226 النقيب (احتياط) ساجي يعقوب روبنشتاين، 31 عامًا، مالافي، قائد فصيلة في كتيبة حيرام 9263، اللواء 226، الرائد (احتياط) بنيامين ديستاو نيجوسا، 28 عاماً، من بيت شيمش، مقاتل في فوج حيرام 9263، اللواء 226، والعقيد (احتياط) إيرز بن أفرايم، 25 عاماً. من رمات غان، مقاتل في فوج حيرام 9263، لواء 226.

وقال "هذه هي الخسائر الأولى في المعركة في لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار مع حزب الله حيز التنفيذ" .