حماس: اغتيالات الاحتلال وعدوانه بالضفة سيزيد من إصرار شعبنا وعزم مقاومتنا 

العالم - فلسطين

وقال شديد، "إننا إذ ننعى شهيدي طوباس المقاومين البطلين، اللذين تم اغتيالهما بقصف طيران الاحتلال المسيّر في مدينة طوباس، نؤكد أن الاقتحامات والتوغلات المستمرة وسياسة الاغتيالات، التي يسعى الاحتلال من خلالها كسر المقاومة وإيقاف مدها بالضفة هي محاولات ستبوء بالفشل، ولن تجلب له إلا مزيداً من الذعر الأمني والتخبط الميداني".

وشدد على أن طوباس وجنين وكل محافظات الضفة الأبية ولّادة بالأبطال الذين يتصدون لجرائم المحتل واقتحاماته المستمرة ويوجهون الضربات النوعية لهذا الاحتلال.

وأضاف "ستبقى الضفة متمترسة في خندق المواجهة، داعمة للمقاومة، تتصدى لاقتحامات المحتل المستمرة وعدوانه الهمجي الذي يستهدف الكل الفلسطيني".

وأوضح شديد، أن الضفة الغربية ستظل عصية على الانكسار، متصديةً لكل مخططات الضم والتهجير الذي يتوعد به نتنياهو وسموتريتش وحكومتهم الفاشية، وستواصل ملحمة البطولة والفداء التي ارتسمت منذ بدء معركة طوفان الأقصى البطولية.

ودعا كافة أبناء شعبنا الفلسطيني الضفة الثائرة للتوحد والالتحام لمقارعة الاحتلال، ومواصلة النفير وتصعيد المواجهة، وتكثيف العمل المقاوم بكافة أشكاله ضد قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين.