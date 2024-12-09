قرارات استراتيجية للدول المصدرة للغاز في طهران.. اليكم التفاصيل

العالم - خاص العالم

الاجتماع الوزاري الـ 26 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز في العاصمة الايرانية طهران، اجتماع جمع الوزراء وكبار المسؤولين من الدول الـ 20 الاعضاء والتي تمتلك اكبر احتياطات العالم من الغاز الطبيعي والمنتجين الرئيسيين له لمناقشة مختلف القضايا بما في ذلك تلك المتعلقة بتجارة الغاز وزيادة الانتاج.

وقال وزير النفط الايراني، محسنباك نجاد، "لا تؤثر التوترات والتهديدات الاقليمية على الاستقرار الاقليمي فحسب بل تشكل مخاطر كبيرة على امن الطاقة العالمي وتعطل سلاسل التوريد وتهدد موثوقية المجتمع الدولي وامكانيات الوصول الى موارد الطاقة الحيوية، ان اعتماد نهج احادي البعد والانتقال السريع من الوقود الاحفوري الى الوقود غير الاحفوري، قد واجه العالم بمخاطر اكثر تعقيدا ويؤدي هذا النهج الى تعميق عدم الاستقرار والظلم وفقر الطاقة في العالم".

تتمتع الدول الاعضاء في الاجتماع بمكانة مهيمنة في اسواق الغاز الطبيعي العالمية حيث تستحوذ على 70 في المئة من احتياطات الغاز في العالم و 40 في المئة من الانتاج و47 في المئة من صادرات الغاز عبر الانابيب و 51 في المئة من صادرات الغاز المسال.

الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة في الجزائر، عبد الكريم عويسي، "من بين اهداف المنتدى هو تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء ووضع آليات للدفاع ومصالح الدول المنتجة والدول المستهلكة كذلك، لايجاد توازن يخدم الاهداف او ما تنتظره الدول المنتجة والدول المستهلكة".

تقدر احتياطات ايران للغاز حوالي 32 ترليون متر مكعب اي نحو 16% من اجمالي الاحتياطي العالمي ويهتم الاقتصاد الايراني بشكل كبير لهذا القطاع حيث يعتبر مصدرا حيويا للطاقة ومقوما رئيسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الايرادات عبر التصدير.

يعكس هذا الاجتماع اهمية الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة النظيفة والاهتمام بتعزيز التعاون بين الدول المنتجة لتحقيق فوائد اقتصادية واستراتيجية اكبر.