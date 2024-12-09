الاحتلال يقتحم محلات الصرافة في مدن الضفة لخنق اقتصاد السكان

العالم _ مراسلون

وفي مدينة طوباس تسللت قوة خاصه اسرائيلية صباح اليوم الى وسط المدينة تلتها تعزيزات عسكرية برفقة جرافات مدولبه اقتحمت شركة الخليج للصرافة لساعات وعبثت في محتوياتها.

وقال أحد المواطنين الفلسطينيين لقناة العالم: "إن الاحتلال منع العمال من أنشطتهم، منع السفر والتنقل والعمل، صادر الأراضي، حظر التنقل من المدن الفلسطينية، كل ذلك بهدف السيطرة على الشعب الفلسطيني بهدف الانتقام من هذا الشعب وتمرير صفقة القرن والسيطرة على الضفة الغربية وإقامة المعابر والطرق التي تصل بين المستوطنات وحرمان الضفة الغربية من التواصل، وبالتالي فقدان الحلم الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية، وتقويض عمل السلطة الفلسطينية على الأرض."

وقالت كتائب القسام إن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الآلية مع جنود العدو قرب الشارع الرئيسي بالمدينة حتى استنفر جيش الاحتلال بطائراته العسكرية ليقصف موقعا مستهدفا مقاومين اثنين في المدينة أدى الى استشهادهم.

وقال أحد الشهود الذين كانوا متواجدين أثناء الحادثة إنه بعد الانفجار الذي هز منزلهم، خرجوا ليجدوا شابين ملقين على الأرض. وعندما سارعوا نحو الشابين، اكتشفوا أن أحدهما كان بلا حراك بينما الآخر كان يتحرك. وعندما حاولوا إسعاف الشاب المصاب، أطلق الاحتلال النار عليهم، مما أجبرهم على التراجع.

الطريقة الأبرز للانتقام من المقاومة هي القصف والتنكيل بجثامين الشهداء واحتجازهم في محاولة منهم لردع كل فلسطيني يحاول أن يحمي أرضه ويقاوم الظلم الممارس بحقه وبحق شعبه.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..