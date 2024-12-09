بالفيديو.. آخر التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة

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وأوضح مراسلنا "محمد البلبيسي" أن سكان قطاع غزة يتابعون بشكل كبير الاخبار المتعلقة بالهدنة والوصول الى صفقة تبادل الرهائن بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الاسرائيلي، مضيفا "اليوم رشحت معلومات كبيرة من القاهرة ومن حركة حماس التي غادرت القاهرة بعد ان سلمت القاهرة مسودة اتفاق وايضا اسماء الاسرى التي من الممكن تبادلهم خلال الصفقة المرتقبة، وايضا تحدث اعلان الكيان الاسرائيلي عن تقدم واضح في مباحثات الصفقة ما بين المقاومة ايضا والاحتلال، مشيرا الى ان هناك معلومات قوية من القاهره تؤكد بان الامور ايجابية بين الجانبين وقد ترى هذه الصفقة النور خلال الايام القليلة القادمة والامور تسير بشكل ايجابي".

وبالنسبة للتطورات الميدانية قال مراسلنا، أن هناك قصف اسرائيلي متواصل كبير في مناطق مختلفة من قطاع غزة سواء في الشمال او الوسط شمال قطاع غزة القصف الاسرائيلي، استشهد اليوم 6 مواطنين فلسطينيين في غارة جوية استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة "بيت لاهيا" نقلوا الى مستشفى "كمال عدوان" ايضا كان هناك قصف عنيف في مخيم جباليا ومنطقة جباليا البلد وجباليا المعسكر ايضا استشهد عدد من المواطنين جراء اطلاق النار عليهم من الطائرات المسيرة وطائرات الكواد كابتر التي تطلق نيرانها على المواطنين الفلسطينيين في المناطق الشرقية للمناطق الشمالية من مخيم جباليا ايضا منطقة مشروع بيت لاهيا محيط مستشفى كمال عدوان هناك اطلاق نار متواصل منذ ساعات الصباح الاولى وحتى ساعات المساء ايضا كان هناك قصف مدفعي في منطقه حي الزيتون حي الصبرة منطقة تل الهوى هذه المناطق التي تتعرض بشكل كبير لقصف مدفعي من قبل مدفعية الاحتلال الاسرائيلي".

وأوضح مراسلنا أن ابرز العمليات الميدانية اليوم هي العملية العسكرية المباغتة والمفاجئة التي كانت في الشمال شرق النصيرات منطقة "الدعوة"، جيش الاحتلال الاسرائيلي كثف من قصفه المدفعي واطلاق نيرانه على منازل المواطنين الفلسطينيين، حيث استشهد مواطن بقصف مدفعي على شقة في مخيم النصيرات وايضا اصيب عدد اخر وصلوا الى مستشفى العودة، ايضا كان هناك قصف مدفعي عنيف شرق مخيم المغازي استشهد مواطن اثناء قصف مجموعة في المخيم، وأيضا اربعة اطفال بقصف شقة سكنية في منطقة المغازي في منزل يعود لعائلة الصوري، وصلوا الشهداء الى مستشفى شهداء الاقصى.

وتابع القصف المدفعي والغارات الجوية واطلاق النار على حاله منذ الساعات الاولى وكان التركيز اليوم بشكل كبير على المنطقة الوسطى حيث نتواجد، وايضا مدينة دير البلح التي ايضا تعرضت الى قصف مدفعي تحديدا في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، ورفح تتعرض ايضا الى قصف مدفعي اليوم تم انتشال عدد كبير من الشهداء من مناطق متفرقة تحديدا منطقة "خربة العدس" تم انتشار 4 شهداء وصلوا الى مستشفى "ناصر" تم استهدافهم هم يبحثون عن الطحين في منازلهم في المناطق التي خرجوا منها قبل عدة اشهر، لان هناك ازمة كبيرة ووضع انساني صعب خصوصا في قطاع غزة او في المناطق الجنوبية ومناطق الوسط في الحصول على الدقيق بعد ان تقلل الاحتلال الاسرائيلي ادخال الشاحنات المحملة بالدقيق والشاحنات المحملة بالمساعدات وايضا تفاقم الاوضاع الانسانية مع وصول فصل الشتاء وتساقط الامطار وبطبيعة الحال هناك وضع انسان صعب في ظل استمرار هذه الحرب التي وصلت الى يومها الـ 30 بعد 400.