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بانوراما..

حراك بشأن اتفاق الهدنة في غزة

حراك بشأن اتفاق الهدنة في غزة
الإثنين ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه، إعلان حركة حماس مغادرة وفد للحركة برئاسة خليل الحية القاهرة بعد لقاء وزير المخابرات العامة المصرية، مؤكدة حرصها على إنجاح هذه الجهود، وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني.

العالم _ بانوراما

في الأثناء كشفت هيئة البث العبرية عن إحراز تقدم في مفاوضات صفقة الأسرى وتبادل الأطراف عبر الوسطاء مسودة البنود العريضة لها. كما ونشرت قناة 'كان' العبرية تفاصيل المرحلة الأولى من صفقة التبادل المقترحة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي.

وإلى ذلك أفادت مصادر بأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصلت مرحلة متقدمة تضمنت تبادل أسماء الأسرى عبر الوسطاء. كما أشارت الى أن لجانا فنية من حركة حماس ومصر وكيان الاحتلال الإسرائيلي بدأت عملها لتفاصيل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، وأن حماس سلمت الوسيط المصري قائمة أولية ووفد إسرائيلي يبحث الأسماء وبعض المقترحات.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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