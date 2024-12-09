حراك بشأن اتفاق الهدنة في غزة

العالم _ بانوراما

في الأثناء كشفت هيئة البث العبرية عن إحراز تقدم في مفاوضات صفقة الأسرى وتبادل الأطراف عبر الوسطاء مسودة البنود العريضة لها. كما ونشرت قناة 'كان' العبرية تفاصيل المرحلة الأولى من صفقة التبادل المقترحة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي.

وإلى ذلك أفادت مصادر بأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصلت مرحلة متقدمة تضمنت تبادل أسماء الأسرى عبر الوسطاء. كما أشارت الى أن لجانا فنية من حركة حماس ومصر وكيان الاحتلال الإسرائيلي بدأت عملها لتفاصيل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، وأن حماس سلمت الوسيط المصري قائمة أولية ووفد إسرائيلي يبحث الأسماء وبعض المقترحات.

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