قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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مصادر سورية: الاحتلال يستهدف مقر ادارة الحرب الالكترونية قرب السيدة زينب
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مصادر سورية: أنباء عن غارات اسرائيلية جديدة قرب مدينة درعا جنوب سورية
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نتنياهو: حماس باتت معزولة بعد سقوط نظام الاسد في سورية
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نتنياهو: محور "الشر" لم ينته بعد لكننا سنغير الشرق الاوسط
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نتنياهو: هضبة الجولان تتعلق بأمننا وستبقى للابد جزءا لا يتجزأ من "اسرائيل"
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20 شهيدا وعشرات الجرحى في استهداف طيران الاحتلال منازل شمال قطاع غزة
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20 شهيدا وعشرات الجرحى باستهداف طيران الاحتلال منازل شمال قطاع غزة
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مصادر عبرية: "اسرائيل" تدمر سفنا تابعة للجيش السوري في ميناء اللاذقية
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رويترز عن مصادر امنية:غارات اسرائيلية تستهدف منشأة دفاع جوي قرب اللاذقية
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مصادر سورية: طائرات الاحتلال تستهدف مواقع في حمص وحماة وطرطوس