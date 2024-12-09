شاهد: هكذا يستبيح الصهاينة إتفاق وقف العدوان على لبنان!!

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خروقات الاحتلال الاسرائيلي الفاضحة والإجرامية لاتفاق وقف العدوان على لبنان وصل عددها لنحو 161 خرقا خلال 11 يوما من سريان مفعول الاتفاق موقعة نحو 24 شهيدًا و أكثر من 23 جريحًا.

وصرح الفريق الفرنسي في لجنة الاشراف على الاتفاق عن تسجيله 56 خرقا للاتفاق خلال يوم واحد فقط. واستشهد مواطن لبناني وجرح 4 عسكريين في الجيش اللبناني اثراستهداف قوات الاحتلال لسيارة في بنت جبيل جنوبي البلاد.

وأقدم جنود الاحتلال على حفر خندق بمحاذاة الطريق التي تربط تل النحاس بمثلث الوزاني في سهل الخيام مقابل مستعمرة المطلة ووضعوا مكعبات إسمنتية داخله وذلك بعد تفجيرهم عدداً من المنازل في كفركلا.

وفي ظل تواصل الخروقات الاسرائيلية عقدت لجنة التنسيق الخماسية أول اجتماع لها في الناقورة جنوبي لبنان لبحث تنفيذ اتفاق وقف العدوان وضم الاجتماع ممثلين عن الجيش اللبناني و اليونيفيل و الولايات المتحدة و فرنسا وجيش كيان الاحتلال الإسرائيلي.

سفارتا الولايات المتحدة وفرنسا في لبنان وقوات اليونيفيل أصدروا بيانا مشتركا أكدوا فيه تنسيق دعمهم لوقف لما أسموه الأعمال العدائية مشيرين الى أن هذه الآلية ستجتمع بوتيرة منتظمة وستنسق عملها بشكل وثيق لتحقيق التقدم في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701.

جيش الاحتلال الذي مازال يسرح ويمرح على الحدود اللبنانية سمح بالإعلان عن مقتل ضابطين وجنديين من قواته في جنوب لبنان معترفا أن التحقيق الأولي في انفجار نفق قاعدة لافونا العسكرية في القطاع الغربي في لبنان والذي قتل فيه 4 عسكريين من اللواء 226 مظلي احتياط اثبت نصب كمين لهم مما أدى إلى نشوب حريق وانهيار النفق عليهم. وكشف جيش الاحتلال عن أن عمليات الإنقاذ لقواته المحاصرة تحت النفق استمرت حوالي 12 ساعة.