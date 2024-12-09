اولى تداعيات انهيار النظام السوري.. نتنياهو: الجولان لنا وللأبد!

العالم - سوريا

وقال نتنياهو: "أمس فتح فصل جديد في تاريخ الشرق الأوسط فنظام الأسد انهار بعد 54 عاما من الحكم" وأضاف ان "الجميع يدرك اليوم الأهمية البالغة لسيطرتنا على هضبة الجولان.. هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل، ولن ننسحب منها أبدا".

وفيما يخص العدوان على غزة قال : "لن نوقف الحرب قبل تحقيق أهدافها ولو وافقنا على الطلبات لما دخلنا رفح ولا سيطرنا على محور فيلادلفيا. قضينا على قدرات حماس ولكن الامر لم ينته ".

ولفت نتنياهو إلى أن "هناك تطورات في صفقة تبادل الأسرى ولكن كلما تكلمنا أقل بهذا الشأن وعملنا أكثر فهذا أفضل"، مضيفا أن "من السابق لأوانه قول ما إذا كانت مساعي التوصل لاتفاق لتحرير الرهائن ستكلل بالنجاح".