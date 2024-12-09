أكثر من 250 غارة للاحتلال الإسرائيلي على سوريا خلال 24 ساعة

وأفادت مصادر سورية مساء اليوم الاثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات استهدفت مطار القامشلي والفوج 54 في منطقة طرطب شمال شرقي البلاد.

وذكرت المصادر أن الغارات الإسرائيلية على سوريا استهدفت القدرات العسكرية التي كانت تابعة للجيش السوري، والقصف طال:

عين منين بريف دمشق.

مقر الحرب الإلكترونية بالقرب من السيدة زينب بريف دمشق.

مطار المروحيات في بلدة عقربا.

مركز البحوث العلمية في منطقة برزة.

مركز البحوث في جمرايا.

مطار القامشلي.

منطقة شنشار جنوبي حمص.

الزوارق الحربية في اللاذقية.

مركز البحوث العلمية في مصياف.

معامل الدفاع في مصياف.

مستودعات للجيش السوري في الكورنيش والمشيرفة ورأس شمرا في ريف اللاذقية.

مستودعات في السومرية في دمشق.

مستودعات الأسلحة في عدرا.

الفوج 54 في منطقة طرطب بمدينة القامشلي.

بطاريات الدفاع الجوي في ريف دمشق ومدن أخرى.

الطائرات الحربية.

ميناء اللاذقية.

هذا وصرح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم، بأن هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من "إسرائيل"، مؤكدا أن "الجميع يدرك اليوم الأهمية البالغة لسيطرتنا عليها".

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في مؤتمر صحفي اليوم، جماعات المعارضة التي استولت على دمشق بأنهم أشخاص لديهم "أيديولوجية متطرفة للإسلام الراديكالي"، مضيفا: "مصلحتنا الوحيدة هي أمن "إسرائيل" ومواطنيها لهذا السبب هاجمنا أنظمة الأسلحة الاستراتيجية، مثل الصواريخ والقذائف بعيدة المدى حتى لا تقع في أيدي المتطرفين".

وكانت قوات المعارضة السورية المسلحة أعلنت أمس الأحد سقوط النظام السوري السابق، في حين أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن بشار الأسد قرر التنحي عن السلطة بعد مفاوضات مع المعارضة، ثم غادر البلاد بعد أن أصدر تعليماته بانتقال سلمي للسلطة، لتعلن لاحقا وصول الاسد الى روسيا التي منحته حق اللجوء الإنساني.