قناة العالم
الإثنين ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٤
١١:١٠ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
غارات اسرائيلية عنيفة على معامل الدفاع والمطارات العسكرية في شمال سوريا
عاجل
مصادر عبرية: نحو 300 غارة إسرائيلية لغاية الآن على سوريا خلال يومين
عاجل
حزب الله: نؤكد وقوفنا إلى جانب سوريا وشعبها ونشدد على الحفاظ على وحدتها
عاجل
مصادر سورية: غارات إسرائيلية على ميناء اللاذقية في الساحل السوري
عاجل
مصادر سورية: أكثر من 250 غارة للعدو الإسرائيلي على سوريا خلال 24 ساعة
عاجل
جيش الاحتلال: سلاح الجو قصف أكثر من 100 موقع داخل سوريا
عاجل
الخارجية الامريكية: سندعم العراق والاردن ضد أي تهديدات قد تأتي من سوريا
عاجل
غارة اسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
عاجل
شهداء ومصابون بقصف الاحتلال منزلا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة
عاجل
غارات على محيط درعا ومعلومات عن انفجارات بمطار القامشلي شرقي سورية