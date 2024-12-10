واشنطن وأنقرة تتفقان على انسحاب آمن لقوات "قسد" من منبج

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني تركي قوله إن "جماعات معارضة سورية مدعومة من أنقرة انتزعت في وقت سابق السيطرة على مدينة منبج في شمال سوريا من قبضة قوات سوريا الديمقراطية، وذلك غداة إعلان المعارضة رحيل نظام الرئيس السوري بشار الأسد".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متحدثا من أنقرة إنه "يرحب بإخلاء منبج من الإرهابيين". وكانت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على المدينة خلال الأيام القليلة الماضية وسط قتال عنيف مع الجيش الوطني السوري وجماعات أخرى تدعمها تركيا.

وذكر مصدر في المعارضة السورية مطلع على المسألة أن المقاتلين الأكراد "انسحبوا من المدينة ولا يزال يتعين عليهم الانسحاب من مناطق أخرى".

وتقول تركيا إن "قوات سوريا الديمقراطية تعمل تحت قيادة جماعة إرهابية مرتبطة ارتباطا وثيقا بمسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور الذين يقاتلون الدولة التركية منذ 40 عاما".

وأظهر مقطع مصور ترحيب الناس بقوات المعارضة في منبج التي تبعد نحو 30 كيلومترا جنوبي الحدود التركية وإلى الغرب من نهر الفرات.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستبقي على وجودها في شرق سوريا، حيث تتمركز قوات سوريا الديمقراطية، وإن واشنطن ستتخذ الخطوات اللازمة لمنع عودة تنظيم "داعش"، وتشير التقديرات إلى أن لدى الولايات المتحدة 900 جندي في شرق سوريا بالإضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية.