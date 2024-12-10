عراقجي: إيران لا تزال مستعدة للتعاون البناء مع الوكالة الذرية ضمن الإطار الفني المحدد

العالم - ايران

وفي هذه المحادثة الهاتفية التي جرت الاثنين، تمت مناقشة الاوضاع الأخيرة للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في اطار اتفاقية الضمانات.

واذ انتقد عراقجي بشدة التصرفات غير البناءة لبعض أعضاء مجلس المحافظين، والتي أدت إلى فشل جهود المدير العام خلال زيارته الأخيرة إلى طهران في إحراز تقدم على طريق حل قضايا الضمانات، قال: ان الجمهورية الإسلامية الايرانية مثلما لم تتردد في الرد بشكل حاسم على مثل هذه التصرفات، فانها مازالت مستعدة وتملك الارادة في التعاون بشكل بناء مع الوكالة ضمن الإطار الفني المحدد.

من جانبه شدد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه المحادثة على عزم الوكالة على التفاعل الجاد مع إيران، وقال انه أجرى وسيجري، في إطار واجباته وصلاحياته، مشاورات مع الأطراف الأخرى لخلق أجواء مناسبة لحل القضايا القائمة.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد زار طهران قبل فترة في إطار التعاون الفني بين الوكالة وإيران والتقى بوزير الخارجية ورئيس منظمة الطاقة الذرية ورئيس الجمهورية.

وفي حديثه خلال الاجتماع الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصف غروسي اللقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين بأنها كانت بناءة، وأعرب عن أمله في أن يساعد استمرار المحادثات في حل قضايا الضمانات.

وتشدد جمهورية إيران الإسلامية، التي تتعاون تعاونا كاملا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاقات الضمانات، على أنه يمكن حل المسائل المتبقية المتعلقة بالضمانات باتباع نهج مهني ودون تحيز للوكالة.