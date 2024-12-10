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لدى استقباله سفيري فرنسا وبريطانيا في بغداد..

وزير خارجية العراق: الحلول السياسية السبيل الأمثل لإنهاء أزمة سوريا

وزير خارجية العراق: الحلول السياسية السبيل الأمثل لإنهاء أزمة سوريا
الثلاثاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية العراق، فؤاد حسين، أن الحلول السياسية السبيل الأمثل لإنهاء الأزمة السورية.

العالم - العراق

وحسب "وكالة الانباء العراقية (واع)"، ذكر بيان لوزارة الخارجية، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، استقبل السفير الفرنسي لدى العراق، باتريك دوريل، والسفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هيتشن، كل على حدة، في بغداد".

وأضاف، انه "تم خلال اللقاءين مناقشة آخر التطورات في سوريا، حيث أكد الوزير على موقف العراق الداعم للاستقرار في المنطقة، مشدداً على أهمية التنسيق الدولي لمعالجة التحديات المشتركة".

وأشار حسين، بحسب البيان، إلى، "رفض تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكداً أن "الحلول السياسية التي تراعي مصالح الشعب السوري هي السبيل الأمثل لإنهاء الأزمة".

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