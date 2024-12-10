قناة العالم
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سوریا
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البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
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سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
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قوات الاحتلال تقتحم حي البستان ببلدة سلوان في القدس
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وزير الخارجية الايراني يبحث مع نظيره الباكستاني التطورات الاخيرة في سورية
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة عرابة جنوب غرب جنين بالضفة الغربية
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قائد حرس الثورة: إسقاط الكيان الصهيوني لم يخرج من جدول الاعمال
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برلماني ايراني: قائد حرس الثورة أكد عدم تأثير التطورات الاخيرة على قوة ايران
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الاعلام العبري: سلاح الجو يستهدف اكثر من 250 هدفا عسكريا في سورية
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مصابون بنيران مسيّرة للاحتلال بشارع السكة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة
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قوات الاحتلال تقتحم قرية مادما بنابلس بالضفة الغربية وتغلق مداخلها
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قوات الاحتلال يقتحم قرية مادما بنابلس بالضفة الغربية وتغلق مداخلها
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قصف مدفعي شرق مسجد الزعفران شمال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة