قناة العالم
الثلاثاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٨:١٠ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
25 شهيدا باستهداف طائرات الاحتلال منزلا في عزة عبد ربه شمالي قطاع غزة
عاجل
متحدثة الحكومة الايرانية: علاقتنا بسورية تتحدد بمدى ابتعادها عن كيان الاحتلال
عاجل
دبابة ميركافا تستهدف بقذائفها اطراف بلدتي شيحين والجبين جنوب لبنان
عاجل
الاعلام العبري: نتنياهو يمثل اليوم امام المحكمة بتهم فساد وخيانة الامانة
عاجل
مهاجراني: كل ما انفقناه في سورية كان لخدمة المصالح القومية الايرانية
عاجل
مهاجراني: علاقاتنا مع سورية عريقة ونرصد التطورات فيها بدقة
عاجل
مهاجراني: الجيش السوري كان عاجزا وفاقدا للارادة ما ادى الى التغيير في سورية
عاجل
المتحدثة باسم الحكومة الايرانية فاطمة مهاجراني: نراقب تطورات سورية بدقة
عاجل
13 شهيدا في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة منذ الفجر
عاجل
رتل من دبابات الاحتلال ينسحب من وطي الخيام الى سردا والعمرا جنوب لبنان