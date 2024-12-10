قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، نقلا عن مصادر محلية قولها، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون شرقي قلقيلية بعدد كبير من الآليات العسكرية من المدخل الغربي، فيما اقتحمت قوة راجلة البلدة من مدخليها الشمالي والشرقي، وأغلقت مداخل البلدة كافة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت أكثر من 25 منزلا، ونفذت فيها عمليات تفتيش وتخريب وتحطيم لمحتوياتها، واعتقلت عددا من المواطنين.

كما اقتحمت قوات جيش الاحتلال بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، وشنت حملة مداهمات دون أن يبلغ عن عمليات اعتقال.

وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قليل شرقي مدينة نابلس، واعتقلت الشاب جاسر أبو حمادة بعد مداهمة منزله.

كما اقتحمت قوات جيش الاحتلال بلدة بيتا جنوبي مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت كذلك بلدة بيتونيا غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. ونشر ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي مشاهد لآليات الاحتلال وهي تجوب شوارع البلدة.

في حين وثق مواطنون مصادرة قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مركبة فلسطينية خلال اقتحامها بلدة يطا جنوبي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.