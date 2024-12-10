صور لمقاتلات ومعدات الجيش السوري التي دمرت في قصف الإحتلال

العالم- سوریا

وسجلت مصادر ميدانية سورية تنفيذ طيران الاحتلال الاسرائيلي أكثر من 300 غارة و اعتداءا جويا على سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت مصادر سورية مساء الاثنين، بأن جيش الاحتلال شن غارات استهدفت مطار القامشلي والفوج 54 في منطقة طرطب شمال شرقي البلاد.

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وذكرت المصادر أن الغارات الإسرائيلية على سوريا استهدفت القدرات العسكرية التي كانت تابعة للجيش السوري، والقصف طال:

عين منين بريف دمشق.

مقر الحرب الإلكترونية بالقرب من السيدة زينب بريف دمشق.

مطار المروحيات في بلدة عقربا.

مركز البحوث العلمية في منطقة برزة.

مركز البحوث في جمرايا.

مطار القامشلي.

منطقة شنشار جنوبي حمص.

الزوارق الحربية في اللاذقية.

مركز البحوث العلمية في مصياف.

معامل الدفاع في مصياف.

مستودعات للجيش السوري في الكورنيش والمشيرفة ورأس شمرا في ريف اللاذقية.

مستودعات في السومرية في دمشق.

مستودعات الأسلحة في عدرا.

الفوج 54 في منطقة طرطب بمدينة القامشلي.

بطاريات الدفاع الجوي في ريف دمشق ومدن أخرى.

الطائرات الحربية.

ميناء اللاذقية.

هذا وادعى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس، أن "هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من "إسرائيل"،" مؤكدا أن "الجميع يدرك اليوم الأهمية البالغة لسيطرتنا عليها" حسب زعمه.