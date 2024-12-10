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الاحتلال يستغل الاوضاع في سوريا بهجماته البرية والجوية

الثلاثاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

هي سوريا جديدة هزيلة ضعيفة مجردة من قدراتها العسكرية، هكذا يريدها كيان الاحتلال الاسرائيلي مستغلا التطورات التي تحدث في هذا البلد عبر شن حرب برية وجوية احادية الجانب دون رادع.

العالم _ خاص بالعالم

عدوان واسع تمثّل باحتلال اسرائيلي كامل للمنطقة العازلة في الجولان، ومواقع السيطرة السورية فيه. الدبابات الإسرائيلية وفق تقارير تجاوزت مدينة القنيطرة في الجنوب السوري وباتت على بعد عشرات الكيلومترات من العاصمة دمشق وعلى مشارف ريفها وسط الحديث عن احتلال 9 قرى في الريف الجنوبي.

المعلومات اشارت ايضا الى هبوط مروحيات اميركية اسرائيلية في عدة مواقع بجبال القلمون بريف دمشق ودخول من كان بداخلها من جنود إلى مواقع عسكرية سورية توجد في المنطقة.

ومن الجو شن طيران الاحتلال مئات الغارات طالت القدرات العسكرية والإستراتيجية السورية في مختلف اراضي البلاد. اذاعة جيش الاحتلال وصفت الغارات الاسرائيلية بأنّها واحدة من أكبر الهجمات في تاريخ سلاح الجو وتحدثت عن اكثر من 250 غارة في يومين.

وفيما دوّت الانفجارات في دمشق وريفها والسويداء ودرعا وفي حمص ودير الزور ومدن الساحل السوري كاللاذقية وبانياس، افادت المصادر المحلية بأنّ الغارات استهدفت أغلب السلاح الجو من مقاتلات ومروحيات والمطارات بما فيها مطار القامشلي وإدارة الحرب الالكترونية بريف دمشق وجميع مراكز البحوث العلمية والأسطول البحري ومستودعات الأسلحة اضافة الى منشآت وبنية تحتية وصناعية هامة جدّا.

عدوان يترجم إستراتيجية كيان الاحتلال في استغلال الفرص الكامنة في المتغيّرات بما يحقّق أطماعه ويعزز مكانته الإقليمية ويتخذ منه الجميع موقف المتفرّج مع الاكتفاء بإدانات خجولة وغياب خطوات فعلية من المعارضة السورية التي استلمت السلطة في البلاد.

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