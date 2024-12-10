انتشال جثامين 7 شهداء من منزل عائلة خليفة في مخيم النصيرات

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في خان يونس، محمد أبوعبيد ان طائرات الاحتلال استهدفت فجر اليوم منزل عائلة خليفة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدی الی ارتقاء 7 من أفراد هذه العائلة تم نقلهم جميعاً إلى مستشفى العودة في المخيم.

وأکد مراسل العالم ان المنزل المستهدف يقع في منطقة، صنفها جيش الاحتلال منطقة خدمات انسانية ووجه المواطنين والنازحين في کافة مناطق قطاع غزة بالذهاب الی هذه المناطق.

وأشار مراسل العالم ان العمارة السکنية المستهدفة کانت تؤوي مواطنين ونازحين من أهالي غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما أسفر عن استشهاد 44,758 فلسطينيا، أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,134 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.