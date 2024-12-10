أكثر من 60 شهيداً خلال 24 ساعة بغارات الاحتلال على غزة

العالم _ خاص بالعالم



60 فلسطينيا استشهدوا واصيب غيرهم اثر الغارات الاسرائيلية على عدة مناطق من قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي احدث هذه الغارات استشهد 7 فلسطينيين واصيب اخرون في قصف جوي اسرائيلي على شقة سكنية شرقي النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد واصيب اخرون في غارة استهدفت منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 44758 شهيداً و106134 مصابا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 حسبما اعلنت وزارة الصحة في غزة.

بموزات الغارات الجوية يواصل الاحتلال نسف المنازل والمربعات السكنية في شمال القطاع وافادت مصادر فلسطينية بتدمير مربعات سكنية غرب مخيم جباليا شمال غزة.

انسانيا افادت منظمة أطباء بلا حدود الدولية إنه لا مكان آمناً في غزة، ولا أحد بمنأى عن الخطر فيما تتواصل الإبادة الإسرائيلية في عموم القطاع. وجددت المنظمة دعواتها بضرورة حماية المدنيين بشكل عاجل، ووقف إطلاق النار الفوري والمستدام في قطاع غزة.

بدورها حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أن نحو مليون نازح فلسطيني في قطاع غزة يواجهون خطر البرد والأمطار في هذا الشتاء، مشددة على الحاجة الماسة لتلبية احتياجاتهم مع تفاقم الأزمة.