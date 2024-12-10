تفاصيل الجلسة المغلقة لمجلس الشورى الاسلامي بحضور اللواء سلامي

العالم - ايران

ونشر إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي (اكس) وقال: اليوم ، بعد تحليل الوضع الحالي في المنطقة، أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية بعد تحليل الاوضاع الراهنة في المنطقة، أن قوة إيران لم تتضاءل، وأننا نسيطر على جميع المصالح الحيوية للعدو، وأن الإطاحة بالصهاينة ليس خارج جدول الأعمال.

وقال نادري عضو هيئة رئاسة المجلس في تصريح بهذا الخصوص: عقد مجلس الشورى الإسلامي صباح اليوم جلسة مغلقة وغير رسمية بحضور القائد العام للحرس الثوري.

وأوضح: أن النقاش العام في هذا اللقاء كان حول استراتيجياتنا العسكرية في المنطقة، وكذلك وصف عمليات إسرائيل وعملياتنا ضد إسرائيل، وكذلك الوضع الأمني والاستخباراتي والعسكري الذي يسود المنطقة.

وأضاف عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي: في هذه الجلسة تمت مناقشة انهيار حكومة الأسد في سوريا ومستقبل التطورات الإقليمية، وأثير أن مستشارينا العسكريين وقواتنا كانت متواجدة في سوريا حتى اللحظة الأخيرة، قبل سقوط حكومة بشار الأسد، والآن لا توجد قوات إيرانية في سوريا.واشار نادري الى ان خمسة من أعضاء مجلس الشورى الإسلامي بينوا آرائهم في هذه الجلسة، وتحدث اللواء سلامي في فترتين.