الحكومة الإيرانية: نراقب أوضاع سوريا بدقة

العالم - ايران

وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، خلال مؤتمرها الصحفي الاسبوعي، لقد شهد العالم بأسره الأحداث في سوريا، ومع ضعف الجيش السوري أو غياب الإرادة لمنع التدخلات العسكرية، شهدنا تغييرات في النظام هناك. علاقاتنا مع سوريا قائمة على الاحترام، والوحدة، والسيادة الوطنية، ووحدة أراضيها. ونتمنى للشعب السوري كل الخير.

وأشارت إلى العلاقات الثقافية والتاريخية والتجارية القديمة بين إيران وسوريا، قائلة: كان التجار الإيرانيون يتنقلون بين إيران وبلاد الشام منذ القدم. نحن نترك للشعب السوري تحديد مصيره، ونراقب التطورات في سوريا بدقة، ونتمنى النجاح للشعب السوري.

وأكدت مهاجراني قائلة: ما يهمنا هو المصالح الوطنية لإيران. وسنواصل علاقاتنا مع الدول وفق المبادئ الثلاثة التي أكد عليها قائد الثورة، وهي العزة، والحكمة، والمصلحة. كما أن الدفاع عن الأماكن المقدسة والمقار الدبلوماسية، وحماية الكرامة الإنسانية، تعد من المحاور التي نوليها اهتماماً خاصاً.

يتبع ..