نتنياهو يمثل أمام المحكمة في قاعة خصصت لكبار المجرمين

العالم - الاحتلال

وأفادت القناة 12 العبرية أن نتنياهو سيقف داخل غرفة زجاجية محصنة للإدلاء بشهادته أمام المحكمة خلال وقت قصير.

ويحاكم نتنياهو في الداخل بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة وتقاضي رشى في ثلاث قضايا منفصلة.

وينفي نتنياهو ارتكابه مخالفات، لكن ظهوره على منصة الشهود سيكون نقطة بائسة في حياته السياسية التي استمرت عقوداً، حيث يقف على النقيض من صورة رئيس الوزراء المتطور والمحترم التي حاول غرسها.

وستستغرق المحاكمة جزءاً كبيراً من وقت نتنياهو، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يقف فيها رئيس حكومة للاحتلال بصفة متهم جنائي.

وسعى نتنياهو بشكل متكرر إلى تأجيل الإجراءات القضائية بذريعة الحروب التي يخوضها الاحتلال في المنطقة والمخاوف الأمنية، في حين أمر القضاة باستئناف المحاكمة الثلاثاء، ونقلوا المرافعات إلى غرفة سرية في محكمة في تل أبيب في إجراء احترازي أمني.

وفي وقت سابق الاثنين، طلب 12 وزيراً إسرائيلياً تأجيل مثول نتنياهو أمام المحكمة في تهم فساد، وذلك بداعي “الوضع الأمني الاستثنائي”.

وقالت القناة “12” العبرية (خاصة): “قبل يوم من بدء شهادة نتنياهو، وقَّع 12 وزيرا في الحكومة رسالة بعث بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا ومديرية المحاكم، يطلبون فيها تأجيل شهادة رئيس الوزراء”.

وذكرت صحيفة معاريف أن محاكمة نتنياهو ستعقد في قاعة حوكم فيها رؤساء منظمات إجرامية كبرى في الكيان المحتل.

جاء ذلك في تقرير نشرته الصحيفة، أن نتنياهو سيمثل أمام المحكمة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع لمدة 4 ساعات في اليوم الواحد، وإنه تم اختيار القاعة 512 في تل أبيب للمحاكمة.

وأوضح أن هذه القاعة التي بنيت عام 2016 وهي مخصصة لتلقي شهادات رؤساء أكبر المنظمات الإجرامية في الكيان المحتل، وذلك بسبب الخوف من هروبهم من العدالة ومن استفزاز أتباعهم أو محاولة ترهيب المحامين.

وتابع أنه بالإضافة إلى التصميم المعماري الخاص للمحكمة، فإنها توفر جميع الاحتياجات لنظام أمني آمن يقطع الاتصال بين المتهم والبيئة الخارجية، وهو ما دفع جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى اختيارها لمحاكمة نتنياهو.

ويقع مكان المحاكمة في الطابق الثاني السفلي لموقف سيارات المحكمة، وهو مصنوع بالكامل من الخرسانة المسلحة ومن دون نوافذ، وذلك لإحباط ومنع أي تهديد أو خطر أمني من الوصول إلى نتنياهو.

وفق تقرير معاريف، فإن القاعة بأكملها محاطة بكاميرات مراقبة وزجاج مضاد للرصاص، مع فصل كامل بين المصاعد المؤمنة ومداخل القاعة التي يتم الوصول لها من خلال ممرات معقمة تم إنشاؤها خصيصا للقضاة وشهود الدولة، وذلك لغرض عزلهم عن الجمهور.

يشار إلى أن المستشار القضائي لحكومة الإحتلال أفيخاي مندلبليت أعلن نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2019 قراره تقديم لائحة اتهام رسمية ضد نتنياهو ومحاكمته بـ3 تهم فساد في 3 قضايا منفصلة.

وسعى نتنياهو مرارًا إلى تأخير الإجراءات، متحججا بالعدوان المتواصل على قطاع غزة وبالمخاوف الأمنية، بيد أن القضاة أمروا باستئناف المحاكمة الثلاثاء ونقل الإجراءات إلى غرفة تحت الأرض في محكمة تل أبيب، في إجراء أمني احترازي.