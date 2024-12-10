كيان الاحتلال يعترف بتفوق قوات اليمن باختراقها أنظمة دفاعه الجوي

العالم - الاحتلال

وأقر المتحدث باسم قوات العدو بأن سلاح الجو الصهيوني فشل في حادث انفجار طائرة مسيّرة بمنطقة "يفنه" جنوب "تل أبيب" يوم أمس الاثنين.

وبعد ساعات قليلة من بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أعلنت قوات العدو الصهيوني تفاصيل إضافية حول الهجوم الذي نفذه الجيش اليمني على هدف حساس في "تل أبيب".

وأوضحت قوات العدو في بيان، أن المسيرة اليمنية اخترقت الأجواء الإسرائيلية ولم يتم تفعيل إنذارات، وكعادتها عند الفشل تقول "إن تفاصيل الحادث تخضع للتحقيق من أجل الكشف عن أسباب الثغرات التي أدت لدخول جسم غريب الأجواء الإسرائيلية دون تفعيل منظومة الإنذار".

من جانبها، أكدت إذاعة قوات العدو أن أنظمة الكشف التابعة لسلاح الجو الصهيوني، لم تكشف المسيرة اليمنية، وبالتالي لم تحدث أي محاولات اعتراض.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت الاثنين، أن طائرة مسيرة "لم تكشف عن نوعها"، استهدفت مركزا حساسا في منطقة "يفنة" بين "تل أبيب" و "أسدود" في فلسطين المحتلة، مؤكدة نجاح الطائرة في الوصول إلى هدفها بنجاح.

يذكر أن كيان العدو يتكتم بشأن مفاعيل الضربات اليمنية المتوالية على الكيان والتي تنفذها القوات المسلحة اليمنية نصرة وإسنادا لغزة، لكن عملية يوم أمس عجز العدو عن إخفاء وصولها إلى هدفها كونها في وضح النهار وقد تداول المستوطنون لقطاط فيديو للطائرة وهي تحلق في أجواء فلسطين المحتلة، وإصابتها لمبنى في فلسطين المحتلة دون أن تعترضها قوات العدو.

ويرى مراقبون أنه لولا المشاهد التي انتشرت لطائرة، لكانت قوات العدو قالت أنها أسقطت الطائرة قبل دخولها أجواء فلسطين المحتلة.