شاهد.. أطفال غزة يمارسون التعليم بين المقابر!

العالم _ مراسلون

هل تخيلت يوما ان تعيش حيا في مقابر الاموات؟ هذا غريب ومن المستحيل، لكن المستحيل في غزة اصبح ممكنا.

هنا آلاف العائلات الفلسطينية نازحة جراء العدوان الاسرائيلي على القطاع. افترشوا الارض ونصبوا خيامهم في هذه المقابر بعد عدم تمكنهم من وجود مكان يأويهم سوى هذه المقابر.

هذا غريب، لكن الامر المريب والغريب جدا ان تكون طالبا في صف دراسي في هذه المدرسة التعليمية بين مقابر الاموات في مناطق النزوح للاطفال النازحين داخل الصفوف الدراسية، يتواجدون ويتعلمون الحروف والأرقام في المراحل الابتدائية والاعدادية لمواصلة التعليم.

هذا هو الواقع المؤسف والأليم للاطفال والطلاب الفلسطينيين النازحين في كافة مناطق القطاع ولكن تحديدا في هذا المخيم للنازحين في احد المقابر في قطاع غزة.