الاحتلال الاسرائيلي ينسف بيت لاهيا

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في شمال قطاع غزة، باسل خيرالدين عن تسارع التطورات في شمال قطاع غزة بسبب تنفيذ عمليات نسف متواصلة، موضحاً ان الاحتلال قصف مشروع بيت لاهيا وبلدة بيت لاهيا.

وأکد ان الاحتلال الاسرائيلي عمد في الايام الاخيرة علی تفجير أکبر عدد ممکن من المنازل في مختلف مناطق بيت لاهيا، فيما کانت هذه المنطقة من المناطق المکتضة بالسکان، لکن الاحتلال وسع عملياته العسکرية ثم افرغ سکان هذه المنطقة قسراً، حيث أخرج قبل ايام عدد من مراکز الايواء في بيت لاهيا من حيز الانتفاع وقام بنسف کل المناطق في بلدة ومشروع بيت لاهيا.

وفي منطقة مخيم جباليا عمد الاحتلال منذ أمس علی تفجير منازل المواطنين ومراکز الايواء ومدرسة أبوحسين وهي احدی أهم مراکز الايواء في مخيم جباليا وأکثرها اکتضاضاً حيث کانت تؤوي قرابة الـ5 ألاف نازح.

وأکد مراسل العالم ان الاحتلال فجر المدرسة واوقع عدد من نازحيها شهداء لم يمکن الوصول اليهم بسبب خطورة المنطقة.