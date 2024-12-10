علی الدولة السورية الجديدة ان تعمل 100 عام لاستعادة هذه المنطقة

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله، فارس الصرفندي ان مجلة ذا ماركر التابعة لصحيفة هآرتس الاسرائيلية، نشرت تقريراً يتحدث عن 10 آلاف دونم تم شرائها من قبل أرون روتشيلد في زمن الدولة العثمانية في قلب سورية، ليطرح سؤالاً عن مصير هذه الاراضي.

ويشير التقرير ان روتشيلد اشتری هذه الارض من الدولة العثمانية ونقلت هذه الاراضي الی صالح الصندوق القومي اليهودي وتم تأميمها من قبل الدولة السورية.

ويتحدث التقرير عن جالية يهودية كانت تعيش في سورية قوامها 20 ألف عائلة وان لهذه العائلات اصول واملاك يريدون استعادة هذه الاملاك وهذه الاصول.

ورأی مراسل العالم ان نشر هذه التقارير يثبت ان عملية اقتحام قوات الاحتلال لجولان ومن ثم القنيطرة واستمرار تقدمهم في الاراضي السورية ليس له أي علاقة بتأمين الحدود كما كانوا يتحدثون في السابق، فقد أصبحوا يتحدثون عن عملية احتلال.

هذا وقد قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم ان الجولان ستبقی بيد "اسرائيل" الی الابد وهذا ما يثبت ان الاحتلال يستغل الاحداث في سوريا من أجل فرض وقائع.

وقال مراسل قناة العالم انه اذا ارادت الدولة السورية الجديدة استعادة الجولان، فسيكون عليها العمل الدبلوماسي لمدة 100 عام لتحقيق ذلك.