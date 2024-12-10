الاحتلال ينفذ عمليات هدم واسعة في بلدات جنوب نابلس

العالم - فلسطين

وقال مواطنون فلسطينييون إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة خمس جرافات، وشرعت بعمليات هدم لمساكن وغرف زراعية وبركسات وشبكة كهرباء تغذي المنطقة، دون سابق إنذار.

وذكرت مصادر محلية أن قرية الطويل تتعرض بشكل ممنهج لاعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال، بهدف الاستيلاء على مزيد من أراضيها، وقد استُشهد عدد من المواطنين خلال دفاعهم عن هذه الأراضي.

وكان آخر ضحايا هجمات المستوطنين، الشابان عبد الرحمن ماهر بني فضل (30 عاما)، ومحمد إبراهيم بني جامع (21 عاما)، خلال الهجوم على قرية الطويل، في 15 إبريل/ نيسان الماضي.

في الإطار ذاته، قال عضو لجنة الدفاع عن المنازل المهددة بحي الضاحية وكفر قليل حمدي أبو الحيات إنّ سلطات الاحتلال سلّمت، أمس الاثنين، أصحاب 10 منازل إخطارات بإزالتها، ما يجعل خطر التهجير القسري يُلاحق 50 عائلة في كفر قليل، وحي الضاحية جنوبي نابلس.

ونقلت وكالة سند عن أبو الحيات، أنّ إخطارات الهدم جاءت بادعاء أنّ المنازل تقع ضمن المناطق المصنفة (ج) حسب اتفاق أوسلو وتصل مساحتها إلى نحو 60% من مساحة الضفة، وفيها يُحظر على الفلسطينيين البناء أو استصلاح الأراضي بدون تراخيص من سلطات الاحتلال، التي يُعد من شبه المستحيل الحصول عليها.

وتأتي إخطارات الهدم بعد أيام من إعلان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش مصادرة نحو 24 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وتأكيده أنّ ذلك سيسمح بتعزيز التخطيط والبناء في مستوطنات الضفة بشكل غير مسبوق.