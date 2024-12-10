لوكاشينكو: لدينا عشرات الرؤوس النووية وسنضغط على الزّر عند الضرورة

العالم - اوروبا

ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية للأنباء عن لوكاشينكو: "لقد أحضرت عشرات الرؤوس النووية إلى هنا"، في إشارة ضمنية إلى طلبه من روسيا نشر أسلحة نووية في بيلاروس.

وأضاف أن خصومه في بيلاروس حتى لم يحسّوا بوصول هذه الصواريخ إلى البلاد، بدليل أنهم لا يأخذون كلامه على محمل الجد، ويعتبرون أنه "يمازح" في تصريحاته هذه.

وفي حديثه حول صواريخ "أوريشنيك" فرط الصوتية الروسية، قال إنه سيتم نشرها في البلاد وستكون بيلاروسية الصنع بالكامل، وأن روسيا ستقدم هذه الصواريخ لبلاده مجانا في النصف الثاني من العام المقبل.

وأشار إلى أن هناك نحو 30 موقعا في بيلاروس لنشر صواريخ "أوريشنيك" وستختارها مينسك بناء على الحد الأدنى من المسافة إلى أهدافها.

وشدد على أن مينسك هي التي ستحدد أهداف "أوريشنيك" في بيلاروس، مؤكدا أن مينسك بالتعاون مع روسيا "ستضغط على الزر"، إذا أصبح ذلك ضروريا.

وأشار لوكاشينكو إلى أن صواريخ "أوريشنيك" سيكون له دور رادع إضافي بعد الصواريخ النووية التكتيكية التي نشرتها روسيا مؤخرا في بيلاروس.