بيدرسون: الغارات الإسرائيلية في سوريا تدعو للقلق

العالم - سوريا

من جهة ثانية، قال إنه “علينا أن نركز على الحاجة لترتيبات انتقالية موثوقة في دمشق وحولها تضمن الأمن والنظام”، موضحاً أنه “إذا لم يتم إشراك أوسع نطاق من المجموعات العرقية فهناك احتمال اندلاع مزيد من الصراع”.

ولفت بيدرسون إلى أنه “إذا توافرت ترتيبات انتقالية جيدة فقد نرى نهاية للعقوبات وعودة للاجئين وتحقيقاً للعدالة”، مشيراً إلى أن “هيئة تحرير الشام والجماعات المسلحة الأخرى ترسل رسائل جيدة ومطمئنة منذ سنوات”، حسب زعمه، مبرراً بذلك أن “المجتمع الدولي سيعيد النظر في تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية”.