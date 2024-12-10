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بيدرسون: الغارات الإسرائيلية في سوريا تدعو للقلق

بيدرسون: الغارات الإسرائيلية في سوريا تدعو للقلق
الثلاثاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون أن “سوريا أمام مفترق طرق الآن”، معرباً عن قلقه تجاه “الغارات الإسرائيلية في سوريا، وتوغل جيش الاحتلال الاسرائيلي، والتي يجب أن تتوقف”.

العالم - سوريا

من جهة ثانية، قال إنه “علينا أن نركز على الحاجة لترتيبات انتقالية موثوقة في دمشق وحولها تضمن الأمن والنظام”، موضحاً أنه “إذا لم يتم إشراك أوسع نطاق من المجموعات العرقية فهناك احتمال اندلاع مزيد من الصراع”.

ولفت بيدرسون إلى أنه “إذا توافرت ترتيبات انتقالية جيدة فقد نرى نهاية للعقوبات وعودة للاجئين وتحقيقاً للعدالة”، مشيراً إلى أن “هيئة تحرير الشام والجماعات المسلحة الأخرى ترسل رسائل جيدة ومطمئنة منذ سنوات”، حسب زعمه، مبرراً بذلك أن “المجتمع الدولي سيعيد النظر في تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية”.

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