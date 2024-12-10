نتنياهو يمثل أمام المحكمة بقضايا فساد

العالم - الاحتلال

وبعد خمس سنوات من تقديم لائحة الاتهام ضده، تبدأ اليوم الثلاثاء المرحلة التي يقدم فيها المتهم نتنياهو ادعاءاته وأدلته للدفاع عن نفسه من الاتهامات ضده، كمتهم مركزي في ملفات الفساد 1000 و2000 و4000. ويتوقع أن تستمر إفادة نتنياهو عدة أسابيع، حيث تطلب المحكمة من نتنياهو المثول أمامها 3 مرات أسبوعياً ولساعات عدة حتى انتهاء “دفاعه”. يُذكر أنه وبحسب إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإنه ولأول مرة في تاريخ الكيان “يكون رئيس وزراء في منصة المتهمين وهو على رأسه عمله”.

وفي الوقت نفسه، تجمع متظاهرون خارج أروقة المحكمة، بينهم عائلات الأسرى الاسرائيليين في غزة، الذين لا يكترث لهم نتنياهو مصراً على مواصلة عدوانه الوحشي على القطاع بعد أكثر من عام، دون اتمام اتفاق تبادل ووقف لاطلاق النار مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقبالة المحكمة المركزية في “تل أبيب” اليوم، صرخ المتظاهرون “سنة على الاستباحة، لن ننسى ولن نغفر”، و”رشوة، احتيال، وخيانة الأمانة” وهي الاتهامات التي توجهها النيابة العامة ضد نتنياهو.

هذا وسيدلي نتنياهو بإفادته أمام المحكمة في قاعة تحت الأرض تخضع لحراسة مشددة، والتي تم بناؤها من أجل محاكمة أعضاء في منظمات إجرامية. ودعت قيادة أحزاب اليمين أنصارها إلى الحضور إلى المحكمة، كما دعا مكتب نتنياهو وزراء وأعضاء كنيست إلى الحضور، بينهم ما يُسمى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

وأوقفت المحكمة المركزية في القدس المحتلة المداولات في محاكمة نتنياهو في أعقاب العدوان على غزة ولبنان، بسبب إغلاق المحاكم، وبعد ذلك في أعقاب طلبات نتنياهو بتأجيل المحاكمة، ما أدّى إلى تأجيل الاستماع إلى إفادته لمدة نصف سنة، ثم تقرر نقلها إلى المحكمة المركزية في تل أبيب لأسباب أمنية تتعلق بحراسة نتنياهو.

ووصل نتنياهو إلى المحكمة عند الساعة العاشرة من صباح اليوم، إذ حاول الأخير تقليص عدد الأيام التي سيدلي فيها بإفادته أمام المحكمة، بحجة إدارته للإبادة المستمرة على غزة.

ورفض القضاة ادعاء رئيس الكنيست، أمير أوحانا، بأن على المحكمة أن تنسق معه موعد مثول نتنياهو أمامها، وذلك لأن نتنياهو متهم بمخالفات جنائية ولأنه تنازل عن حصانته البرلمانية، مؤكدين على حضور نتنياهو جميع جلسات المحكمة.

في التفاصيل، فإنه بالنسبة للملف 1000، فإن نتنياهو متهم بالحصول على منافع شخصية وهدايا ثمينة من رجال أعمال وأثرياء مقابل سعيه لمساعدتهم، وبينهم المنتج السينمائي، أرنون ميلتشين، الذي سعى نتنياهو لاستصدار تأشيرة دخول له إلى الولايات المتحدة لمدة عشر سنوات.

أما في الملف 2000، فنتنياهو متهم بأنه خلال محادثات بينه وبين ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس، اقترح وقف توزيع صحيفة “يسرائيل هيوم” مجانا، مقابل تغطية داعمة له في “يديعوت”.

وفي الملف 4000، توجه اتهامات لنتنياهو بإبرام صفقة مع رجل الأعمال، شاؤل ألوفيتش، ناشر موقع “واللا” الإلكتروني، تقضي بتغطية إعلامية داعمة لرئيس الوزراء مقابل دفع مسألة دمج شركة “بيزك” للاتصالات وشركة “ييس” اللتين يملكهما ألوفيتش.