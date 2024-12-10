قناة العالم
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سوریا
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البحرين
العراق
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فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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قوات الاحتلال تقتحم محيط مبنى البلدية في بلدة سلواد شمال شرق رام الله
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قوات الاحتلال تقتحم محيط مبنى البلدية في بدة سلواد شمال شرق رام الله
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محمد البشير: كلفنا بتسيير أعمال الحكومة السورية حتى الاول من مارس المقبل
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محمد البشير: كلفنا بتسيير أعمال الحكومة السورية حتى الأول من مارس المقبل
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إصابات بقصف مسيّرات إسرائيلية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
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مصادر فلسطينية:4 اصابات جراء استهداف محيط مسجد النور بالبريج
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غارة لطيران الاحتلال على بنت جبيل جنوب لبنان في خرق لوقف اطلاق النار
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مصابون جراء استهداف الاحتلال تجمعا للموا طنين يمخيم النصيرات وسط غزة
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3 شهداء بقصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في عريبة شمال رفح
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مصادر فلسطينية:مستوطن يدهس طفلا من مدرسة اللبن الشرقي في نابلس