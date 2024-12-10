تسمم أسرى فلسطينيين في سجن 'عتصيون' وتعرضهم لإهمال طبي

العالم _ فلسطين

وقالت الهيئة، إنّ "الأسرى بعد وجبات الطعام التي قدمت لهم، شعروا بآلام شديدة بالبطن وإسهال وقيء، وضعف وهزال وإصفرار بالوجه، وفقدوا الكثير من السوائل في جسمهم وأصبحوا غير قادرين على الوقوف، كما أن العديد منهم أصيبوا بحالة من الإغماء".

وأشارت إلى أن الأسرى الذين أصيبوا بالتسمم لم يتلقوا العلاج. وأضافت، أن "هذه الحالة ليست الأولى في "عتصيون" حيث سجلت حالات تسمم بحق الأسرى المحتجزين في المعتقل عدة مرات ورصد ذلك أكثر من مرة خلال السنوات الماضية".

وأوضحت الهيئة، أن سجن "عتصيون"، مركز محطة توقيف وتحقيق ينقل بعدها الأسرى للسجون، وبه 111 أسيراً. وأضافت الهيئة أن إدارة السجون "تتعمد منذ بدء العدوان على غزة، ممارسة أبشع العقوبات بحق الأسرى، ومن ضمنها إبقاؤهم بالجوع لفترات طويلة، والاكتفاء بتقديم وجبات سيئة لهم كما ونوعا، وفضلا عن ذلك، فإن إدارة السجون تقابل كل من يعترض على ذلك بالضرب المبرح والعزل".

وناشدت كافة الجهات الدولية المختصة بـ"التدخل السريع لإنهاء معاناتهم وحمايتهم داخل سجون الاحتلال". ووفق الهيئة والنادي فإن حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ بدء حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 بلغت "أكثر من 12 ألف حالة اعتقال، إلى جانب اعتقال العشرات من العمال الفلسطينيين، والآلاف من غزة لم يتم حصر عددهم".

