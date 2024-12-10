سلطنة عمان تدين احتلال 'إسرائيل' أجزاء من سوريا

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وذكّرت الخارجية العمانية عبر بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، ذلك اضافة الى استمرار قصف الكيان على مواقع في العاصمة دمشق ومناطق أخرى، ما أسفر عن سقوط عدد من المدنيين العزّل؛ مؤكدة بانه "يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن واستفزازًا لمساعي تحقيق الوئام الداخلي في سوريا وتوطيد الأمن والاستقرار المنشودين".

وتابع البيان، بأن "هذا الانتهاك يُضاف إلى سجل إسرائيل الإجرامي في المنطقة، بما يؤكد مجددًا الطبيعة العدوانية لها وسياساتها المستمرة لتقويض الشرعية الدولية".

كما جددت السلطنة دعوتها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى "تحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية وفقًا للقانون الدولي"؛ مشددة على موقفها الثابت في مؤازرة الشعبين السوري والفلسطيني وحقهما المشروع في استعادة أراضيهما المحتلة وتحقيق السيادة الكاملة عليها.