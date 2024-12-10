وزير دفاع ايران: مستعدون للتعاون مع الشركات القائمة على المعرفة

العالم - ايران

وقال العميد الطیار "عزیز نصير زاده" الیوم الثلاثاء، في حفل افتتاح المعرض الإيراني الدولي الثاني عشر للطيران والفضاء في جزيرة كيش جنوب البلاد: سنعوض قريبًا تخلف صناعة الطيران في البلاد.

وأضاف: لایمکن إنکار دور صناعة الطيران في تعزیز القوة الوطنية وعلينا أن نستخدم كل طاقتنا لتعزيز هذه الصناعة وتطويرها.

وأشار إلى الدور الرئيسي للقوة الجوية في تطوير القوة الجيوسياسية للدول وشدد على ضرورة الاهتمام بالجوانب المختلفة لهذا المجال.

وتابع: تحتاج الدول إلى مكونات مختلفة، بما في ذلك القوة الوطنية، للمنافسة الجيوسياسية وتطوير قوتها، ومن أهم هذه المكونات هو القوة الجوية.

واعتبر تدريب الكوادر المتخصصة أحد ضرورات تعزيز صناعة الطيران وقال: لقد تم اتخاذ إجراءات جيدة في هذا الاتجاه، والتي ستكون فعالة للغاية في مستقبل صناعة الطيران في البلاد.

وأكد على أهمية المعرض الإيراني الدولي الثاني عشر للطيران والفضاء وطالب بالاستفادة القصوى من هذا المعرض للتعرف على قدرات المنافسين.

ووصف وزير الدفاع تزويد الطائرات بالوقود بأنه مهم للغاية في تطوير صناعة الطيران وقال: إن إنتاج الوقود هو أحد المتغيرات الرئيسية للقوة الجوية.

یذکر أنه افتتح اليوم الثلاثاء، معرض إيران الدولي للطيران والفضاء في نسخته الثانية عشرة بحضور وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايرانية العميد الطيار "عزيز نصير زادة" في جزيرة كيش جنوب البلاد.

وشارك في مراسم الافتتاح، كل من وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة العميد الطيار "عزيز نصيرزاده"، وقائد القوة الجوية للجيش الإيراني العميد "حميد واحدي"، ورئیس منظمة صناعة الطيران بوزارة الدفاع، العميد "أفشين خواجه فرد"، ورئيس منظمة الطيران المدني "سياوش بورفرزانه".

ويعقد هذا المعرض في الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر 2024 ، ويعد أكبر تجمع في مجال صناعة الطيران والفضاء في إيران.

ويستضيف المعرض شركات محلية ودولية، مراكز بحثية، كليات هندسة الطيران والفضاء، وشركات قائمة على المعرفة تعمل في هذا المجال.

ويلعب هذا المعرض دورًا مهمًا في تعزيز البنية التحتية لهذه الصناعة من خلال إقامة العروض الجوية والكشف عن الإنجازات الجديدة لصناعة الطيران والفضاء وخلق فرص لتبادل المعرفة والتكنولوجيا.