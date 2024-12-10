السيد الصدر يقرر الاعتزال عن الناس لهذا السبب

العالم - العراق

ونشر مهند الاسدي المقرب من السيد الصدر، "سماحة السيد القائد مقتدى الصدر (دام وجوده) قرر الاعتزال عن الناس بسبب حدث يوم أمس واشباهه، وشعور سماحته بأن الناس لا تزال الى هذه اللحظة تنجر خلف مخططات الغرب والفاسـدين بعيدةً عن ذوقـه وتوّجهاته وتعليماته المباركة، ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم، وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلبٍ ينقلبون".



وحذر زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، أمس الاثنين، من محاولات لـ "نشر الفتنة وزعزعة الأمن" في العراق، وأصدر توصيات إلى أنصاره من بينها نبذ العنف وعدم التحرك إلى بمراجعة "حوزتهم الدينية".



وقال السيد الصدر، بحسب رسالة نقلها "صالح العراقي"، إنّ "العراق من سيحاول نشر الفتنة وزعزعة الأمن وفق أهوائه وشهواته ومصالحه من الداخل والخارج على حدّ سواء، بل ومن داخل التيار الوطني الشيعي ممن إندسّوا فيه زورًا وبهتانًا ومن خارجه بطريق أولى".



وأضاف السيد الصدر، "من هنا أقول: حافظوا على العراق ومقدساته وسمعته وارجعوا إلى الله وانبذوا كل عنف فهناك من يتربص بعراقنا السوء فلا تعينوه على ذلك لا بقول ولا بفعل ولا أي شيء على الإطلاق، ولا تقولوا قولاً وتفعلوا فعلاً إلا بعد مراجعة حوزتكم المباركة، وكل من يفعل ذلك فأنا منه براء بل وكل العراقيين منه براء".



وتابع بالقول، "من هنا أدعو (للاستغفار) أولاً و(للصيام) ثانيًا و(لتعزيز العلاقات الاجتماعية) لا السياسية ثالثًا مع كل طوائف الشعب وكل فئاته مما يرضي الله ورسله وأهل بيته وضمن نطاق ثوابتنا الإصلاحية".



كما أعلن القيادي في التيار الوطني الشيعي صفاء الاسدي، أمس الاثنين، عن تسليم المعتدين على صورة الشهداء السيد حسن نصر الله والشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني الى الجهات المعنية.

يشار إلى أنه يوم أمس أقدم عدد من الأشخاص منسوبون للتيار الصدر بتمزيق صور وجداريات لشخصيات قيادية في محور المقاومة، الأمر الذي دفع بقيادات من التيار الصدر إلى القاء القبض على الفاعلين وتسليمهم للقوات الامنية.