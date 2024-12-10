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استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بعدوان للاحتلال على رفح

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بعدوان للاحتلال على رفح
الثلاثاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

العالم _ فلسطين

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة مواطنين في منطقة عريبة شمال مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن مسيرة قصفت منطقة الشاكوش شمال غرب رفح، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين، كما استُشهد مواطن آخر في قصف على منطقة خربة العدس شمالا، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل على مناطق عدة في رفح، ومنطقة الزنة شرقي خانيونس.

واستهدفت طائرات الاحتلال محيط مسجد النور في بلوك 9 بمخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 8 مواطنين جراء قصف الاحتلال المتواصل على مدينة رفح جنوب القطاع، منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,786 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,188 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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