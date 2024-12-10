قناة العالم
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السعودية
سوریا
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البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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بعد قليل ... بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية
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مسيرة للاحتلال تقصف مناطق بحي الزيتون في جنوب شرق قطاع غزة
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مصادر فلسطينية:21 شهيدا بغارات للاحتلال على مناطق بالقطاع منذ الفجر
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مصادر فلسطينية:شهيدان بقصف مسيرة للاحتلال منطقة الشاكوش جنوب غزة
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8 شهداء جراء قصف الاحتلال المتواصل على مدينة رفح منذ فجر اليوم
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8 شهداء جراء قصف الاحتلال المتواصل على مدينة رفح منذ فجر اليوم
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شهيد بقصف مسيرة للاحتلال على منطقة خربة العدس جنوبي قطاع غزة
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الاحتلال يقصف بوابة مطار المزة العسكري بدمشق وطائرات ومروحيات بالمطار
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قوات الاحتلال تقتحم قرية دير جرير شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية
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مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية رامين شرق طولكرم