حماس تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

العالم - فلسطين

وأكدت حماس في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء : إن العدو الصهيوني يواصل ارتكاب جرائمه بحق شعوب المنطقة لإخضاعها وفرض معادلاته الاحتلالية عليها.



ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها إلى إدانة هذه الجرائم والخطوات التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي، واتخاذ الخطوات اللازمة لحمل الاحتلال الفاشي على وقفها، ومحاسبة قادته مجرمي الحرب على جرائمهم ضد الإنسانية وانتهاكهم لقواعد القانون الدولي.

وسجلت مصادر ميدانية سورية تنفيذ طيران الاحتلال الاسرائيلي أكثر من 300 غارة و اعتداءا جويا على سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت مصادر سورية مساء الاثنين، بأن جيش الاحتلال شن غارات استهدفت مطار القامشلي والفوج 54 في منطقة طرطب شمال شرقي البلاد.



وذكرت المصادر أن الغارات الإسرائيلية على سوريا استهدفت القدرات العسكرية التي كانت تابعة للجيش السوري،



هذا وادعى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس، أن "هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من "إسرائيل"،" مؤكدا أن "الجميع يدرك اليوم الأهمية البالغة لسيطرتنا عليها" حسب زعمه.



