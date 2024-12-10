قوات اليمن المسلحة تستهدف مدمرتين و3 سفن إمداد أمريكية ويافا وعسقلان

العالم - اليمن

وأوضحت القوات المسلحة في بيان لها، أنها وفي إطار الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه والرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، فقد نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها ثلاث سفن إمداد أمريكية بعد خروجها من ميناء جيبوتي وسبق ومارست عدوانها على اليمن.

كما أكدت القوات المسلحة تمكنها من استهداف مدمرتين أمريكيتين في خليج عدن كانت ترافق سفن الإمداد ونفذت العملية بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله.

وأوضحت القوات المسلحة أن الاستهداف لهذه السفن والمدمرات هو الثاني خلال عشرة أيام.

وفي سياق آخر، نفذ سلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين استهدفتا أهدافا عسكرية في منطقتي يافا وعسقلان في فلسطين المحتلة بطائرتين مسيرتين صباح اليوم. وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله.

وجددت القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها الإسنادية للمقاومة الفلسطينية وتنفيذ عملياتها الدفاعية عن اليمن العزيز وذلك حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن قطاع غزة.