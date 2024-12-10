باسيل: ما يحصل في سوريا يخص الشعب السوري

العالم - لبنان



وقال باسيل في كلمة له الثلاثاء بعد اجتماع المجلس السياسي لـ”للتيار الوطني” قائلا: “نحن نأمل ان يكون لخير سوريا ولبنان وان يؤدي لعودة سريعة للنازحين السوريين ولعلاقات ايجابية ومتوازنة تحفظ سيادة البلدين دون تدخل اي منهما بشؤون الآخر، وبالتالي ننظر الى الموضوع من زاوية مصلحة لبنان اولا واخيرا”.

واضاف: “ما جرى في سوريا تطور كبير له تأثير كبير على المنطقة وعلى لبنان بالذات، كون سوريا جارتنا ولذلك يستوجب تعليق وتفكير منا، بكل مسؤولية وموضوعية”، ورأى ان “سبب النزوح السوري الى لبنان قد انتفى بالكامل، وبالتالي لا داعي ولا موجب ولا تبرير لبقاء اي سوري نازح على الارض اللبنانية”.

واضاف باسيل “من هنا تجب عودتهم السريعة الى بلادهم ولا حجة تستقيم لأحد، خاصة في المجتمع الدولي لعدم تحقيق العودة الفورية”، واضاف “لذلك ندعو المفوضية العليا الى اقفال ملف النزوح السوري ووقف كل المساعدات لهم في لبنان الا لمساعدتهم على العودة الى بلدهم”، ودعا “القوى الأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني الى اتخاذ كل الاجراءات لمنع تكرار كل ما حصل في السابق من نزوح او احتلال او اعتداء على لبنان وعلى اي لبناني”.