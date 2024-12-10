شاهد.. القسام تستهدف آليات للاحتلال في رفح

العالم _ فلسطين



وأوضحت الكتائب أن المشاهد تظهر استهداف آليات الجيش في محور القتال بحي الجنينة شرق مدينة رفح، ضمن المواجهات الجارية في المنطقة.

وقالت كتائب القسام أن الكمين الأول نُفذ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث استهدف مقاتلوها جرافة عسكرية من طراز "D9" ودبابة من نوع "ميركافا" باستخدام قذائف "الياسين 105".



وأظهرت المشاهد المصورة أيضًا تفاصيل الكمين الثاني، الذي وقع الجمعة الماضي، مستهدفًا ثلاث دبابات من طراز "ميركافا" بنفس النوع من القذائف، في إطار العمليات العسكرية الجارية شرق مدينة رفح.