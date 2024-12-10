الثلاثاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٧:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. القسام تستهدف آليات للاحتلال في رفح

الثلاثاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الثلاثاء، مقاطع مصورة توثق تنفيذ كمينين استهدفا آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة.

العالم _ فلسطين

وأوضحت الكتائب أن المشاهد تظهر استهداف آليات الجيش في محور القتال بحي الجنينة شرق مدينة رفح، ضمن المواجهات الجارية في المنطقة.

وقالت كتائب القسام أن الكمين الأول نُفذ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث استهدف مقاتلوها جرافة عسكرية من طراز "D9" ودبابة من نوع "ميركافا" باستخدام قذائف "الياسين 105".

وأظهرت المشاهد المصورة أيضًا تفاصيل الكمين الثاني، الذي وقع الجمعة الماضي، مستهدفًا ثلاث دبابات من طراز "ميركافا" بنفس النوع من القذائف، في إطار العمليات العسكرية الجارية شرق مدينة رفح.

روابط ذات صلة

جيش الاحتلال يقر بهلاك ضابط له في معارك مع القسام بغزة

شاهد/ القسام تنشر مشاهد من كمين ضد جنود الاحتلال جنوبي القطاع

بالفيديو.. القسام تنفذ الكمين الثالث برفح ثأرا للشهيد السنوار

شاهد/استهداف دبابات وقتل جنود.. عمليات لافتة للقسام بجباليا