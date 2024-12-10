سوريا.. التوغل الإسرائيلي وصمت هيئة الحكم الجديدة

العالم – بانوراما

وفيما قالت إذاعة جيش الاحتلال إن سلاح الجو شن خلال يومين أكثر من 250 غارة على سوريا، تحدثت مصادر إقليمية عن أكثر من 400 غارة حتى اليوم على كامل مساحة سوريا، دمرت خلالها معظم القدرات العسكرية السورية ومنها الطائرات الحربية وحظائرها والصواريخ البالستية ومقر إدارة الحرب الإلكترونية ومخازن الدبابات وصيانة المدرعات والدفاعات الجوية ومراكز الرادار والأسطول البحري ومراكز البحوث والأبحاث العسكرية وكافة مقرات المراقبة.

ويأتي هذا التوغل الإسرائيلي وسط صمت السلطة الجديدة في سوريا، فيما تنتشر بيانات تنسب لهيئة تحرير الشام تفيد بأن عمليات القوات الإسرائيلية تتم بالتنسيق معها.

وتستضيف هذه الحلقة من برنامج "بانوراما" مراسل العالم في القدس المحتلة خضر شاهين ومن رام الله الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية د.أشرف عكة.. وتحاورهم هذه الأسئلة:

- الاحتلال توغل إلى عمق سوريا وتجاوز المنطقة العازلة.. ما دلالات هذا العمل؟

- لماذا تجري هذه الانتهاكات دون أن تنبس هيئة الحكم الجديدة ببنت شفة؟

- هل هناك ضوء أخضر من الحكومة الجديدة في دمشق لاسيما وأن هناك أنباء تشير إلى وجود تنسيق؟

- الاحتلال شن أكثر من 400 غارة دمر من خلالها معظم القدرات العسكرية السورية ولا صوت معارض.. ماهو السبب؟

- الاحتلال يريد سوريا بلا جيش ومنزوعة السلاح، فهل يسعى لخلق واقعٍ جديد في سوريا؟

- أردوغان أعلن اليوم أن بلاده تدعم وحدة سوريا وتعارض تقسيمها في الوقت الذي تصول تل أبيب وتجول في هذا البلد.

- نتنياهو قال إنه يريد إقامة علاقات مع النظام الجديد في سوريا.. كيف تقرأون هذا الموقف؟

- لماذا سكت الغرب والكثير من البلدان إزاء الانتهاكات الإسرائيلية؟

- ما تعليقكم على إعلان كاتس أن تل أبيب لن تسمح لكيان إرهابي متطرف بالعمل ضدها من خارج حدودها؟

- نتنياهو قال إن الجولان ستبقى جزءا لايتجزأ من كيانه إلى الأبد.. ما رسالة هذا الإعلان؟

- ما دور قوة مراقبة فض الاشتباك إزاء الانتهاكات الإسرائيلية؟

- ما أهمية الجولان للكيان الإسرائيلي؟

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